Attention à ce que vous mettez dans les tartines de votre enfant: quels aliments ÉVITER sous cette CHALEUR?

Avec ces températures élevées, il est conseillé de faire attention au contenu de la boîte à tartines des enfants. Que faut-il faire pour éviter tout risque?

"A partir du moment où on prélève quelque chose en supermarché ou en épicerie qui est stocké au frais, on doit s'assurer que jusqu'au moment où l'enfant le mange, on reste dans des températures entre 0 à 7 degrés. Évidemment pour la boîte à tartines c'est parfois moins évident. On va privilégier des denrées alimentaires qui ne sont pas sorties d'un frigo ou avoir une boite à tartines en partie réfrigérée comme les petits sacs isothermes. Et on connaît aussi des boites à tartines avec un petit glaçon qui sort directement du congélateur et qui permet de garder les tartines fraîches jusqu'au temps de midi", explique Jean-Sébastien Wallin de l'AFSCA au micro de Thomas Kinet.

L'AFSCA conseille donc de privilégier des aliments qui ne doivent pas se conserver au frais.

Cependant, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne Alimentaire tient aussi à relativiser les risques sanitaires. "Ce n'est pas parce qu'un enfant va manger une tartine qui n'a pas été conservée 3 heures dans un frigo qu'il va directement tomber malade ou forcément tomber malade. Mais on le déconseille. Il y a plusieurs moyens qui existent pour pallier cette situation. Mais si la tartine d'américain frais est restée à 25-30 degrés dans la mallette pendant 4 heures, on a clairement un risque plus important que l'enfant tombe malade, qu'il ait des vomissements, des diarrhées ou qu'il soit emmené à l'hôpital. Les enfants sont des groupes cibles et donc on doit veiller à leur santé via l'alimentation", précise Jean-Sébastien Wallin.