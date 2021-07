Attention arnaque: de faux email d'huissiers de justice circulent

Depuis deux semaines circulent de faux courriels demandant de transférer une somme d'argent sur un compte des fraudeurs, avertit lundi la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHB) dans un communiqué. Ces faux courriels proviennent d'adresses électroniques piratées d'études d'huissiers de justice existantes et de la CNHB, laquelle conseille à tous ceux qui ont reçu un tel faux courriel de NE surtout pas payer et à ceux qui ont déjà payé de déposer plainte auprès de la police.





Pour l'instant, la CNHB a connaissance de courriels au nom de la Chambre nationale des huissiers de justice elle-même, au nom de Colex, d'Agerant et de Modero, mais d'un seul courriel francophone similaire dans lequel on réfère à une étude d'huissier de justice néerlandaise inexistante. La CNHB, en tant qu'instance professionnelle, rappelle qu'elle ne lancera jamais de procédure de recouvrement contre quelconque citoyen. Par ailleurs, les documents officiels, tels qu'une contrainte, ne sont jamais envoyés par courrier électronique à des particuliers. Un huissier de justice les livrera toujours au domicile. Si le destinataire n'est pas présent, l'huissier laissera un message. Un courrier frauduleux peut être signalé au point de contact central www.meldpunt.belgie.be/meldpunt.