Attention aux arnaques aux colis: des messages frauduleux envoyés par SMS, "8 en une journée" prévient Nathalie

Vous êtes nombreux à nous avoir contactés ce vendredi après avoir reçu un ou plusieurs sms vous demandant de cliquer sur un lien pour suivre un soi-disant colis. Il s'agit évidemment d'une arnaque.

"Chaque fois, je reçois des messages par rapport à des colis à me livrer et pourtant je n'ai rien commandé. Cette fois-ci, un numéro m'envoie le message: "Nous n'avons pas été en mesure de LIVRER un colis aujourd'hui", écrit Christian via le bouton orange Alertez-nous.

"8 SMS reçus juste aujourd’hui avec des numéros différents !!!!! Celui-ci vous prévient que soi-disant, ils n’ont pas pu livrer un colis et donc il faut suivre un lien pour programmer une autre date! Merci de faire suivre pour éviter que des personnes se fassent avoir", prévient de son côté Nathalie.

Un exemple de message reçu ci-dessous



Grâce au système désormais très connu du phishing, ou hameçonnage, les cybercriminels se sont attaqués aux livraisons de colis. Ces derniers envoient des SMS aux personnes qui ont souvent recours (ou non) aux colis. Les personnes en attente de livraison sont ainsi ciblées.

Généralement, les pirates indiquent qu'un problème est survenu lors de la commande pour ainsi demander de payer des "frais de reprogrammation", des "frais de douanes", ou encore des taxes. Il existe également d'autres exemples comme un message qui prétend que le colis est arrivé sur le lieu de livraison et qu'il doit être vérifié sur un lien en fin du message... Soyez donc prudents.