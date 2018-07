Attention si vous avez acheté ce distributeur d'eau chez Ikea: 2 chiens se sont déjà étouffés avec

La chaîne de vente de mobilier et de décoration Ikea a rappelé mercredi un de ses produits, un distributeur d'eau pour animaux de compagnie dans lequel deux chiens se sont déjà coincés la tête et ont étouffé. Le produit, baptisé LURVIG, peut être ramené dans un magasin de la chaîne, où le consommateur sera remboursé.

A la suite des deux incidents, Ikea signale en effet qu'il y a un risque "que les chiens et les chats se coincent la tête dans la cloche du distributeur d'eau, ce qui peut entraîner une suffocation". L'entreprise conseille à ses clients qui auraient acheté cette double écuelle surmontée d'une cloche allongée de ne plus utiliser l'objet. Celui-ci est vendu depuis octobre dernier dans 15 pays. "Nous savons combien les animaux de compagnie sont importants pour beaucoup de nos clients et considérés comme des membres à part entière de la famille. Nous sommes donc très attristés par les événements", ajoute dans un communiqué Petra Axdorff, Business Area Manager. Le pays où ont eu lieu les incidents n'est pas précisé.