Attention si vous avez acheté ces saucissons chez Delhaize: de la salmonelle a été détectée

Delhaize a constaté à l'occasion d'un contrôle de qualité la présence de salmonelle dans les produits Salchichon Iberico et Chorizo Iberico. En concertation avec l'Agencefédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca), Delhaize demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener dans un magasin Delhaize.



Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. "Il est demandé aux clients qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer. Les clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente où ils l'ont acheté. Le remboursement de chaque article concerné est garanti", précise mercredi Delhaize dans un communiqué.

Les deux produits en question sont le Salchichon Iberico 125g de la marque Delhaize (code EAN 5420030611796) commercialisé du 1er mai dernier à ce jour et du Chorizo Iberico 125 g (code EAN 5420030611819) commercialisé du 1er mai à ce jour.