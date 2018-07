Attention si vous devez prendre l’avion mercredi ou jeudi, Ryanair sera en grève

Une grève a été annoncée ces mercredi et jeudi chez Ryanair. Et c'est la première fois que le personnel de Ryanair se met à l’arrêt. 70% des vols seront annulés à Bruxelles et 50 % à Charleroi. Alors comment s'organise l'aéroport wallon? Julien Crète et Guillaume Wils sont allés voir sur place pour le RTL Info 13H.

Ce matin, les passagers se considèrent comme particulièrement chanceux… Ces voyageurs évitent, à deux jours près, le mouvement de grève chez Ryanair et ces conséquences. Dans la majorité des cas, ils soutiennent le personnel.



"Je trouve que c’est le droit de chacun de pouvoir faire grève. Par contre, effectivement en tant qu’usager on est embêté si on est concerné. Ce n’est pas notre cas aujourd’hui, nous avons de la chance", affirme une mère de famille.



"Tout le monde aime travailler dans de bonnes conditions et on entend tout le temps que chez Ryanair ce n’est pas tout à fait le cas… ", pointe une autre dame.





16.000 passagers touchés en deux jours à Charleroi



Mercredi, 48 vols allers et retours seront donc supprimés à Charleroi. Cette situation concernera 16.000 passagers en deux jours. Ryanair annonce aujourd’hui que 90 % des clients touchés, 50.000 au total, ont déjà opté pour un remboursement ou un changement de date.



Dès mercredi, deux agents seront toutefois mis à la disposition des passagers éventuellement pris au piège. Et pour contrer une partie du mouvement, la compagnie irlandaise aurait déployé du personnel supplémentaire. Il s’agit par exemple de toutes nouvelles recrues venues de l’étranger et envoyées en renfort à Charleroi.





"Nous soutenons la grève"



Hors caméra, l’une d’elles s’est confiée à notre équipe: "Nous ne pouvons pas le dire mais nous soutenons la grève. Nous ne connaissons pas encore vraiment les conditions de travail mais elles semblent difficiles. Il faut bouger".



La moitié des vols Ryanair devrait être impactée à Charleroi ces mercredi et jeudi, 70% des vols à Bruxelles.