Attention si vous devez vous rendre à Brussels Airport d'ici demain soir: partez plus tôt

Les voyageurs étaient priés de prendre leurs précautions mercredi et jeudi pour se rendre à l'aéroport de Zaventem, ont rappelé les responsables de la société gérant l'aéroport. De nombreux embarras de circulation étaient attendus ces deux jours en raison du sommet de l'Otan. L'alternative ferroviaire n'était en outre pas optimale mercredi en raison de la grève menée par le syndicat des cheminots SIC.



"L'accès à l'aéroport sera très compliqué, non seulement en raison de la fermeture de certains axes y menant comme l'A201, mais aussi parce que la cinquantaine de délégations participant au sommet arrivent et repartent par l'aéroport", a précisé une porte-parole de la Brussels Airport Company. La grève de 48 heures menée par le SIC réduisait en outre considérablement l'offre ferroviaire mercredi, la SNCB estimant qu'un train sur trois était en circulation. Les voyageurs sont invités à prendre leurs précautions pour arriver jusqu'à Zaventem, a ajouté la porte-parole.