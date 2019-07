Attention, vérifiez votre carte d'identité et passeport avant de partir en vacances: la note peut être salée

C'est le grand rush dans les administrations communales en ce moment. Chaque été, les retardataires et les distraits se manifestent à la dernière minute. Parfois, il faut refaire sa carte d'identité ou son passeport en urgence. C'est possible mais cela coûte assez cher. Pour répondre à toutes ces demandes de dernières minutes, les communes ont parfois renforcé leurs équipes.

À la veille des vacances, passeports et cartes d'identité ont pour la plupart été commandées bien à l'avance. Mais il y a chaque année les fameux retardataires. À Namur au service de la population, c'est d'ailleurs le "coup de fusil" à ce moment-ci de l'année. Pour les moins organisés, il s'agit de réclamer d'urgences les documents de voyage.

"On m'a dit de prendre rendez-vous. J'ai pris rendez-vous et je suis arrivé et j'ai été reçu à l'improviste, c'est génial", commente un Namurois.

Charifa Nessan, employée au service population de Namur, nous explique les différentes requêtes de la journée: "On a des personnes qui viennent aujourd'hui et qui partent demain, donc cela dépend. Maintenant, il reste le choix de partir chercher son passeport à Bruxelles."

Sachez qu'en temps normal, un passeport vous coûtera 84 euros et qu'il vous sera livré entre 5 et 8 jours. Pour une procédure d'extrême urgence, cela vous coûtera 319 euros pour l'avoir en un jour.





"Il y en a qui ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu leur carte ou qu'il fallait un passeport. Il y a des gens qui ne s'informent pas bien à l'avance. Il y a des gens qui laissent cela pour la dernière minute. On essaye toujours de trouver une solution", déplore l'employée.

Si vous passez par une agence de voyage, vous devriez être informer des exigences de votre pays de destination. En cas de doute, mieux vaut anticiper et vous rendre sur le site diplomatie.be, vous éviterez ainsi de mauvaises surprises.