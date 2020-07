Au bout d'une longue réunion, Anvers prend des mesures fortes pour lutter contre le coronavirus: "Nous ramenons la vie sociale au plus bas"

Un couvre-feu sera de mise dans la province d'Anvers et le port du masque y sera obligatoire, a annoncé la cellule de crise provinciale, dont la réunion s'est terminée lundi vers 22h30. Les sports de contact seront aussi interdits dans la province flamande.

La cellule de crise provinciale s'est réunie lundi après-midi à Anvers pour définir des mesures sanitaires supplémentaires à celles annoncées plus tôt par le Conseil national de sécurité (CNS) pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Un couvre-feu sera d'application sur tout le territoire provincial. Entre 23h00 et 06h00, les résidents devront rester à domicile à moins qu'un déplacement d'urgence soit nécessaire vers le travail ou l'hôpital.

Dans toute la province d'Anvers, le port du masque sera aussi obligatoire dans l'espace public et dans les endroits où la distance sociale d'1,5 mètre ne peut être respectée.

Les sports de contact individuels seront interdits, tandis que les sports d'équipe sont encore tolérés pour les joueurs de moins de 18 ans.

Le télétravail devient en outre obligatoire à moins que cela soit absolument impossible.

Dans tous les établissements horeca, la distance physique d'1,5 mètre devra être garantie à tout moment, à moins qu'une séparation physique sépare les clients. Les groupes seront limités à certain nombre de personnes ou aux membres d'un même ménage.

Les règles seront identiques pour les marchés et les magasins, à savoir que les commissions se font individuellement, ou accompagné de mineurs, et endéans 30 minutes maximum.

Dans certaines communes, des mesures supplémentaires plus strictes sont prévues, à savoir l'interdiction d'organiser des évènements ou des fêtes. Les salles de fêtes et les salles de fitness doivent fermer. Ces mesures additionnelles seront d'application dans la ville d'Anvers, ainsi qu'à Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem et Rumst.

Nous ramenons la vie sociale au plus bas

Pas de "lockdown"

Aucun quartier ou commune ne se voit toutefois complètement isolé. Les mesures entreront en vigueur une fois que les décisions seront contresignées par la gouverneure de la province Cathy Berx. Elle plaide pour que plus personne ne se rende en région anversoise et que chacun reste chez soi tant que possible.

"N'allez pas faire la fête, ne vous exposez pas vous et les autres au danger", insiste-t-elle. "L'impact du Covid-19 peut être aussi grave pour les plus jeunes si leur état s'empire que pour les personnes âgées". "Nous ramenons la vie sociale au plus bas", confirme la gouverneure, "mais les magasins restent bien ouverts". "Nous avons cherché un équilibre et pris des mesures sur base des analyses épidémiologiques".

Mme Berx consultera encore deux fois par semaine les bourgmestres des communes de la province pour évaluer si des mesures supplémentaires sont nécessaires et si celles d'application sont bien respectées. "Il appartient bien sûr aussi aux bourgmestres d'informer et de sensibiliser leurs habitants", conclut-elle.