Au cinéma, le masque devient obligatoire dès aujourd'hui sauf pour... boire et manger

Le port du masque, déjà obligatoire dans les transports en commun, sera imposé dès ce samedi dans les magasins, centres commerciaux, cinémas, salles de spectacle ou de conférence, auditoires, lieux de culte, musées, bibliothèques, casinos, agences bancaires ou encore dans les bâtiments de justice. La liste pourrait encore s'allonger en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Le masque buccal ne pourra être retiré par les spectateurs dans les salles de cinéma et de théâtre uniquement pour manger ou boire, a précisé vendredi soir le cabinet du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem. L'arrêté ministériel imposant dès samedi le port du masque dans plusieurs lieux publics, dont les cinémas mais aussi les magasins et centres commerciaux notamment, vient d'être publié.



La règle concernant les cinémas et théâtres sera précisée dans la foire aux questions (FAQ) du site info-coronavirus.be. "La FAQ contiendra une disposition autorisant d'enlever son masque le temps de la consommation" de nourriture ou de boissons, explique le cabinet du ministre.

L'exploitant de salles de cinéma Kinepolis avait demandé à ce que le masque ne soit imposé que lors des déplacements dans les bâtiments, à l'instar de ce qui est pratiqué en France ou au Grand-Duché du Luxembourg. Le groupe souhaitait que les spectateurs puissent retirer leur protection une fois assis.