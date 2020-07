Au moins 700 ménages privés d'électricités sur le réseau Ores: impossible à régler à distance, des files attendues

"Notre compteur à budget s'est coupé cette nuit à cause, nous dit Ores, d'un bug informatique", nous a dénoncé Bérénice via notre bouton orange Alertez-nous. "J'ai pourtant bien effectué les démarches anti-coupure covid-19 lundi pour ne pas en arriver là et notre compteur n'était pas en négatif loin de là…", précise-t-elle, d’autant que "normalement, pour ceux qui n'ont pas encore fait les démarches, les compteurs doivent se couper la nuit prochaine", et non cette nuit.

Une situation vécue par de nombreuses autres personnes qui nous ont contacté. Jonathan, de Beloeil, a même été jusqu’à la borne de recharge d’Ores à Ath en pleine nuit pour recommencer la procédure qui permet d’éviter la coupure la nuit prochaine, au cas où cela n’aurait pas été pris en compte. Mais "je reviens à la maison, je repasse la carte, je reviens sur l’erreur n°8 : non-relance". Au téléphone, Ores lui annonce comme aux autres qu’il s’agit d’un bug informatique.

"Perte de nourriture dans le congélateur à cause de personnes incompétentes"

"Inadmissible", pour un habitant de Basècles qui dénonçait hier soir: "Ores ne peut rien faire pour nous. Nous devons tous nous rendre dans un bureau Ores dès demain 8h et nous devrons voir avec nos assurances pour les dommages." Pour Marcelo, qui a appelé Ores juste après la coupure hier soir à 23h30, il s’agit tout simplement d’incompétence : "Après 30 minutes d'attente sur le téléphone du service technique, la personne au bout du fil nous dit que cela était dû à un bug informatique et qu'il ne pouvait rien faire faute d'effectif. Ils peuvent couper à distance mais ne savent pas réactiver à distance ???", s’étonne-t-il. "Finalement nous nous trouvons sans électricité avec tous les désagréments que cela implique, comme le risque de perdre la nourriture du congélateur et j'en passe, à cause des personnes incompétentes et sans cœur."

Au moins 700 ménages touchés

En tout, Ores déclare avoir reçu plus de 700 appels cette nuit pour ce même problème, d’un peu partout sur le territoire couvert, dont la région de Namur, de Charleroi ou encore de La Louvière. Une réunion de crise est en cours chez le gestionnaire de réseaux pour comprendre ce qu'il s'est passé. "C’est dû visiblement à un dysfonctionnement dans le système interne de réglage de la date du compteur", explique le porte-parole d’Ores, Jean-Michel Brebant.

Obligés de se rendre au plus vite dans un des 11 bureaux d'Ores de Wallonie

Toutes les personnes touchées par ce problème doivent se rendre dans un bureau Ores avec leur carte. Les bureaux ouvraient à 8h et des files sont bien entendu attendues. Ores a publié ce message sur son site internet : "Votre compteur à budget est coupé ? Nous sommes en train de chercher la cause de ce dysfonctionnement et nous (sic) excusons pour le désagrément. Nous mettons tout en place pour vous aider et rétablir votre alimentation. Rendez-vous dans un bureau d'accueil."

Des bureaux situés Montignies-Sur-Sambre Frameries, Mouscron et Leuze-en-Hainaut pour le Hainaut ; à Verviers, Eupen et Saint-Vith pour la province de Liège ; à Arlon et Aye (Marche-en-Famenne) pour la province du Luxembourg, à Namur pour la province de Namur et à Louvain-la-Neuve pour le Brabant wallon. Voici les adresses.