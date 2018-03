Au moins trois généraux auraient manipulé les informations sur les F-16, selon un média flamand

Plusieurs hauts gradés de l'armée savaient que la durée de vie des avions F-16 pouvait être prolongée mais auraient sciemment caché cette information. Au moins trois généraux seraient impliqués, rapporte mercredi la VRT, qui a pu consulter plusieurs courriels et documents.

Tant que personne ne pense que les F-16 peuvent voler plus de 8.000 heures, fais bien attention

Sur son site internet VRT NWS, la chaîne publique flamande indique avoir été alertée par une source au sein de la Défense. Durant l'été 2016, ce membre de l'armée a été informé par le constructeur Lockheed Martin que les chasseurs F-16 pouvaient rester en activité plus longtemps que prévu. Il a alors demandé des chiffres plus détaillés pour être sûr. Quand il l'a fait savoir au colonel Letten, son supérieur hiérarchique, le commandant de la composante Air belge, Frederik Vansina, est directement intervenu auprès de la firme. Mais l'informateur de la VRT a alors reçu par courriel la consigne de rester prudent "tant que personne ne pense que les F-16 peuvent voler plus de 8.000 heures. Fais bien attention", lui a-t-on écrit.



Lockheed Martin a ensuite fourni les chiffres plus détaillés demandés. Mais lors de leur présentation à un groupe de hauts officiers, la source a reçu de son supérieur l'ordre de ne pas utiliser le slide avec les chiffres sur la prolongation de la durée de vie des F-16. "Ce n'est pas le bon moment. Le programme d'achat est arrivé à une phase cruciale. Nous ne voulons pas perturber ce moment sensible".



Le lanceur d'alerte a tout de même transmis les données à deux généraux ainsi qu'au colonel chargé du programme de remplacement des F-16, Harry Van Pee. Il a demandé explicitement de tout envoyer au chef de la Défense et au ministre Steven Vandeput (N-VA), mais cela n'a manifestement jamais été fait.