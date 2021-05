Aucun test covid positif à l'événement test Eupen Musik Marathon

(Belga) Considéré comme un événement test, le festival Eupen Musik Marathon se tenait ce week-end à Eupen, le chef-lieu de la Communauté germanophone.

Des protocoles stricts étaient en vigueur. Le festival qui accueille d'ordinaire plusieurs milliers de personnes ne pouvait en comptabiliser que 200 par jour soit 400 durant le week-end. Contrairement aux autres éditions, seuls les résidents belges pouvaient y prendre part. Pour entrer, ils devaient se soumettre, comme tous les musiciens et membres de l'organisation à un auto-test, réalisé sous contrôle médical. "À leur arrivée, les participants étaient regroupés par 25, dans le respect des mesures sanitaires. Ils devaient effectuer un auto-test à l'aide d'un écouvillon dans leur nez. Après 15 minutes, nous avions les résultats", explique Frédéric Marenne, médecin chef à l'hôpital à Eupen. Alors qu'environ 300 tests ont été réalisés, aucune personne positive ne s'est présentée à l'entrée du festival. "Si un test s'était avéré positif, la personne aurait été refoulée", explique le médecin chef. "Un test PCR classique, sur base volontaire sera réalisé la semaine prochaine. Il devrait permettre de mesurer la fiabilité des auto-tests en vue d'envisager d'autres événements", explique le docteur Marenne, qui précise que les participants étaient heureux de pouvoir, à nouveau, prendre part à un événement de genre après plus d'un an de mesures restrictives. Autre nouvelle réjouissante, depuis vendredi, il n'y a plus aucun cas Covid à l'hôpital d'Eupen. "Ce n'était plus arrivé depuis le mois d'août dernier", s'est réjoui le docteur Frédéric Marenne.