Aucun train entre Bruxelles et Braine-l'Alleud ce week-end

Pour la première fois depuis la reprise des travaux du RER sur la ligne 124 en février 2019, la circulation des trains est totalement interrompue ce week-end entre Braine-l'Alleud et Bruxelles. Infrabel a en effet prévu de démolir un pont situé au bout de la drève des Chasseurs, à Waterloo, afin de préparer le passage de deux à quatre voies.



L'ouvrage d'art de plus de 100 tonnes est découpé en morceaux et aura disparu avant le passage du premier train de lundi matin. Plus loin, à la drève du Garde, c'est une dalle de 700 tonnes qui sera glissée ce week-end au-dessus du pont existant pour l'élargir et l'allonger.

Les deux ponts datent de la construction de la ligne, dans les années 1870, et celui de la drève des Chasseurs a été rénové en 1946. Celui-ci surplombe la voie et donne uniquement accès à des chemins de campagne. Il va disparaitre ce week-end: les engins de chantier le découpent sans que les caténaires et les rails n'aient été retirés.

Une dalle de béton armé de 700 tonnes

Le tablier en béton armé pèse environ 100 tonnes, et il faut y ajouter les maçonneries d'origine pour obtenir le poids total des matériaux qui devront être évacués. Il sera remplacé au printemps par un nouveau pont de béton armé, conçu avec des A la drève du Garde, la configuration est différente: les deux voies de chemin de fer existantes passent non pas sous le pont, mais dessus et la voirie se trouve en contrebas.

La technique pour permettre l'allongement et l'élargissement de l'ouvrage d'art est donc différente: ce week-end, une dalle de béton armé de 700 tonnes sera glissée avec des vérins au-dessus du pont devenu obsolète. Les quatre voies vont passer sur cette dalle, ce qui permettra de continuer les travaux dessous et finalement de remplacer le pont sans interrompre la circulation des trains.