Augmentation du prix du carburant: vos astuces pour économiser à la pompe

Le prix du diesel est repassé au-dessus des 2€ le litre ce matin. Cette nouvelle hausse qui fait mal au portefeuille des automobilistes. Comment faites-vous pour économiser un maximum d'argent sur votre plein et comment choisissez-vous votre pompe?

Avec la hausse du prix du carburant, faire le plein bouscule les automobilistes. Tout le monde a sa technique pour ne pas trop dépenser. Il y a d'abord les habitués qui connaissent les adresses meilleures marchés ou qui comparent sur leur trajet. "J'habite un peu plus haut", déclare un automobiliste de la région namuroise. "Je sais qu'il y a trois pompes ici. C'est dans ce coin que c'est le moins cher."

"Je fais une pompe, puis une autre, et je regarde toujours le moins cher", explique un autre client durant son plein.

"Quand je vois une pompe, je ne m'arrête pas d'office. Comme ça j'ai un visu et je sais où je dois m'arrêter", explique également un automobiliste.

Applications et forums ont la cote

La réglementation belge impose à chaque station-service d'afficher le prix du carburant sur un totem ou sur la borne d'installation. Depuis la hausse des prix, certaines enseignes se détournent des grandes bannières visibles depuis la route pour ne pas freiner les automobilistes. Ces derniers utilisent de plus en plus les applications pour faire leur choix. "Comme nous avons tous des smartphones, on regarde tout de suite les prix et on se base sur ça", dit une usagère de la route. "On a internet heureusement."

Un client voisin explique qu'il est à 400€ d'essence par mois sur un salaire de 2000€. "Je vais sur un forum internet", dit-il. "Pour l'instant c'est Liège et le Brabant Wallon le moins cher."

Ceux qui n'ont pas d'applications anticipent et regardent donc sur internet les prix avant de partir.