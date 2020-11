Autant de plaintes que de demandes d'information en 2019 au CDJ

(Belga) Pour la première fois dans l'histoire du Conseil de déontologie journalistique (CDJ), le niveau des demandes (174) a atteint celui des plaintes (174), indique le CDJ dans un communiqué jeudi, synthétisant son rapport annuel 2019.

Le CDJ a reçu 174 plaintes en 2019, dont 70% étaient recevables et dont 42% ont donné lieu à l'ouverture d'un dossier d'instruction, et 174 demandes d'information qui émanaient pour près de la moitié (46%) des journalistes (journalistes, étudiants en journalisme, rédactions en chef) et pour un tiers (30%) du grand public. Les plaintes visant uniquement les productions web sont plus nombreuses que dans le passé, explique le CDJ, alors que celles-ci représentent près du tiers des plaintes en 2019. Combinées aux dossiers de plaintes qui visent un contenu diffusé à la fois sur support traditionnel et en ligne ou visent les réseaux sociaux, ces plaintes passent même à 57%. En revanche, les griefs soulevés, eux, ne varient pas: non-respect de la vérité, atteinte à la vie privée, atteinte aux droits des personnes occupent le top 3 des plaintes quel que soit le contenu médiatique visé. Le CDJ souligne toutefois que la durée de traitement des dossiers a continué de s'aggraver et l'arriéré de se creuser. Sur les 30 avis adoptés en 2019, 26 ont concerné des plaintes 2018 et quatre seulement des dossiers 2019. La durée moyenne de traitement d'un dossier ouvert est passée en 2019 de 266 à 352 jours pour avis. Pour faire face à ce défi, l'instance a décidé d'une part de revoir son processus décisionnel, en révisant son règlement de procédure sans céder à la rigueur et l'équité, d'autre part de solliciter un refinancement à parts égales de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et des éditeurs membres. Début 2020 les éditeurs marquaient leur accord. Ils ont été suivis il y a peu par le gouvernement qui prévoit un complément de financement pour le budget 2021. (Belga)