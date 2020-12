Les auto-écoles peuvent rouvrir, mais les conditions sont strictes: "La salle de cours est pleine avec deux élèves"

Le service public de Wallonie a envoyé un message aux fédérations d'auto-écoles. Les établissements vont pouvoir reprendre une partie de leurs activités dès lundi, mais dans des conditions très strictes.

C’est une demi-bonne nouvelle pour le vice-président de la Fédération des auto-écoles. Dès lundi, les cours pratiques et théoriques peuvent reprendre. Mais uniquement pour les permis 2 roues, les camions et les bus.

"La partie des cours théoriques et des cours pratiques voiture sont toujours à l'arrêt. Pour l'instant, la plus grosse partie de notre chiffre d'affaire est à l'arrêt", explique David Barattucci, vice-président de la fédération des auto-écoles agréées.

Cette reprise d’une partie des activités se fera dans des conditions extrêmement strictes. Pour les cours et examens théoriques par exemple, ce sera 2 personnes par 10 mètres carré.

"Activité non-essentielle"

"Nous sommes deux dans la salle, cela fait 2 personnes par 10 mètres carrés. Dans ce cas-ci, on est plein, on ne sait plus accepter d'autres candidats" précise David Barattucci. "Nous sommes dans les mêmes conditions qu'une école. Nous avons des candidats qui vont venir dans 5 jours, à raison de 2 heures par jour. On sait désinfecter, on sait tout faire comme on le fait dans une école".

Les auto-écoles sont considérées par le Fédéral comme des activités non-essentielles. Raison pour laquelle la pleine reprise n’est pas encore possible.

Le porte-parole du SPW mobilité et infrastructures François Franquinet explique: "L'objectif, c'est de respecter la distance de 1 mètre 50 pour tout ce qui est examens pratiques. Pour les examens théoriques, là, on respecte les règles des secteurs non-essentiels. Une de ces règles, c'est 1 personne pour 10 mètres carré."

Le retard sera rattrapé dans un ou 2 ans

A l’heure actuelle, près de 60.000 élèves sont attente de pouvoir passer leur permis de conduire. Selon la Fédération des auto-écoles, il faudra entre 1 et 2 ans pour récupérer le retard accumulé pendant la crise.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 12 décembre ?