Les hôtels bruxellois ont souffert du coronavirus et souffrent encore aujourd'hui malgré le déconfinement progressif. La plupart de ces établissements observent des taux d'occupation très bas: - 95% par rapport à la même période l'an dernier. Et les perspectives pour cet été ne sont pas bonnes. A cela s'ajoute des mesures sanitaires à mettre en place pour éviter la propagation du virus.

Dès l'entrée dans cet hôtel d'Ixelles (Bruxelles), nos journalistes Laura Van Lerberghe et Gilles Gengler constatent que des autocollants au sol rappellent la distance de sécurité à respecter, du gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes sont présentées à la réception. Dès leur arrivée, les clients ont même connaissance des nouvelles mesures à suivre. Par exemple, il n'y a plus de buffet pour le petit-déjeuner mais dorénavant tout est à la carte.

Nos journalistes ont rencontré Michael Van Den Bremt, le responsable de cet hôtel bruxellois. Depuis l'ouverture, il est seul à gérer le service en salle: "Avec cinq à six chambres d'occupées, on ne peut pas se permettre de mettre toutes des équipes qui travaillent donc on essaye de limiter les dégâts et de travailler d'une façon plus personnelle. Ca a également des côtés plus positifs pour le client je pense".

Et dans les cuisines, le personnel est lui aussi réduit. Avant la crise, ils étaient au moins sept. Aujourd'hui, une seule personne prépare le petit-déjeuner. "C'est le premier jour que je travaille après le confinement donc il y a de ça deux mois et demi que je ne suis pas rentré dans cette cuisine donc c'est un peu comme si c'était nouveau", a confié Otman.

Dans les chambres, c'est nettoyage en profondeur des poignées de portes et désinfection complète de la pièce, plusieurs fois par jour. "Après le nettoyage, on attend 24h avant de donner la chambre aux clients, juste pour garder en tête les mesures de sécurité", a assuré Michael Van Den Bremt.

Et les quelques clients présents sont relativement rassurés. "On a quand comme regardé à partir de la plateforme en ligne sur laquelle on a réservé si les règles étaient appliquées et cet hôtel a bien justement la garantie comme quoi il y a application des mesures de sécurité pour le Covid-19", a dit l'un d'eux. "Ce qui m'a fait plaisir dans cet hôtel, c'est qu'effectivement les clients gardaient toujours les barrières de sécurité. Ce qui fait que ça rassure un peu quoi", a dit un autre.

Comme dans d'autres hôtels bruxellois, le taux d'occupation est relativement bas. Parmi ceux ouverts, le taux de remplissage moyen est seulement de 4% et plus de 80 hôtels sont toujours fermés sur les 160 à Bruxelles.