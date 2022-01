Autotests recommandés pour les écoliers dès lundi: Frank Vandenbroucke justifie la non-gratuité

Les autorités recommandent aux parents de faire passer un autotest à leurs enfants au moins une fois par semaine. Une précaution qui inquiète, déjà, certaines familles. D'autant que ces tests ne sont pas remboursés.

A quelques jours de la rentrée scolaire, c'est une fourniture vivement recommandée par les autorités: les autotests. Des tests très sollicités durant la période des fêtes, mais pour aller à l'école, seriez-vous prêts à en acheter ?

Les avis ne divergent pas vraiment. "Je ne suis pas d'accord de payer pour des autotests", lâche un homme interrogé par notre équipe. Une dame poursuit : "Ma petite fille a des troubles de l'oralité, déjà la moucher c'est très compliqué. Si je dois lui faire subir cela une fois par semaine, elle ne va plus à l'école." Véronique, est également questionnée: "Ça ne m'intéresse pas de faire ça tous les dimanches à mes enfants. C'est coûteux."

Le prix d'un autotest peut varier entre 3,5 euros et 8 euros le kit. En testant ses deux enfants tous les dimanches, une famille devrait débourser en moyenne 253 euros d'ici la fin de l'année.

Que les tests soient distribués dans le cadre scolaire

Pour Christine Mahy, présidente du réseau belge de lutte contre la pauvreté "on risque d'avoir de la discrimination dans les ménages qui sont faibles au niveau du portefeuille. Cette nouvelle recommandation est une erreur. Ces tests devraient être gratuits et disponibles pour tous. (…) "Pour les enfants, c'est à travers l'école que ça devrait se faire. Que les tests soient distribués dans le cadre scolaire et qu'il y ait une gratuité totale."

Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé, a justifié la non-gratuité de ces autotests lors de la conférence de presse de ce jeudi : "J'aimerais bien que cela soit gratuit. L'autorité fédérale est l'autorité la plus pauvre de toutes les autorités de ce pays." Mais pour le socialiste, le vrai argument est une raison pratique: "On les met à disposition en masse dans les supermarchés. On les achète à partir de 3,5 euros. On ne peut pas faire un système de remboursement dans les supermarchés comme cela existe chez les pharmaciens. Cela demanderait un an ou deux de travail et de préparations administratives. Ce n'est tout simplement pas possible."

Le ministre a rappelé que les personnes aux faibles revenus (BIM entre autres) ont droit à 4 autotests par personne et par foyer, toutes les deux semaines, le tout pour un euro par autotest.