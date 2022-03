Avec la hausse du coût de l'énergie, investir dans une pompe à chaleur est-il intéressant? Des facteurs sont à prendre en compte

Avec l’augmentation du prix de l’énergie, que ce soit le gaz ou l’électricité, est-ce une bonne idée de vouloir installer chez soi une pompe à chaleur ? Quel est le coût, est-ce rentable ?

Remplacer sa chaudière au gaz ou au mazout par une pompe à chaleur n’est pas possible dans tous les logements. "Il faut plutôt un logement bien isolé, un chauffage par le sol", explique Nicolas Vandernoot, conseiller en énergie chez Homegrade.

Une pompe à chaleur est également un investissement très important. "Ça coûte quand même deux fois plus cher qu'une simple chaudière. On parle de 10 à 15.000€ jsute pour l'appareil en lui-même. Si l'on prend en compte l'installation du chauffage par le sol, on arrive vite à des budgets relativement importants", indique le conseiller en énergie.

Selon Nicolas Vandernoot, une pompe à chaleur peut être un choix intéressant en raison de la hausse actuelle du coût de l’énergie. "C'est quelque chose qu'il faut envisager dès le départ et qui peut être très intéressant. Car je rappelle qu'on va chercher de l'énergie gratuite à l'extérieur et que l'on a besoin de moins d'énergie pour faire fonctionner la pompe à chaleur", explique Nicolas Vandernoot.

Il existe des primes “énergie” octroyées par les Régions selon les revenus du demandeur. La somme est comprise entre 1.000 et 6.000 € en région wallonne.