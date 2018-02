Avec un prix médian de 550.000 euros pour un bien immobilier, voici la commune la plus chère de Belgique

Une maison en Brabant wallon est deux fois plus chère qu'une habitation dans le Hainaut. Comptez en moyenne 315.000 euros contre 145.000 euros pour un bien immobilier. Mais c'est Bruxelles qui reste la région la plus chère pour acheter un appartement ou une maison. À 430.000 euros en moyenne, les logements de la capitale sont les plus chers.



Les communes les plus chères sont Woluwe-Saint-Pierre et Ixelles tandis que les moins chères sont Koekelberg, Anderlecht. "La commune la plus chère en région de Bruxelles, c'est clairement la commune de Woluwe-Saint-Pierre qui a un prix médian de 550.000 euros", a confié Justine Desmet, notaire à Woluwe-Saint-Pierre, au micro de Philippe Jacquemotte pour Bel RTL.





"Il faut compter 130.000 euros de plus pour acheter une maison"



Et pourtant le prix des maisons à Bruxelles a chuté de 2,5% alors que partout, ailleurs, maisons et appartements ont augmenté. "Certaines communes, je pense à Uccle ou Watermael-Boitsfort, ont connu des baisses, même si elles sont assez faibles, de 2%", a ajouté Justine Desmet.



Après Bruxelles, c'est le Brabant wallon qui est le plus "huppé" avec Lasne, Grez-Doiceau et La Hulpe en tête. Les maisons ont grimpé de 2,7% et les appartements ont augmenté de 3,4%. "Il faut compter 130.000 euros de plus pour acheter une maison en Brabant wallon par rapport à toutes les autres provinces du pays sauf Bruxelles", a détaillé Jean-Paul Mignon, notaire à Ittre.



Liège, Luxembourg et le Brabant wallon ont connu de fortes augmentations, mais le Hainaut et Namur sont restées stables.





Voici un tableau plus détaillé des prix moyens :

Maisons Appartements

Bruxelles 430.000 euros 235.000 euros

Brabant wallon 315.000 euros 240.000 euros

Hainaut 145.000 euros 134.000 euros

Liège 175.000 euros 158.000 euros

Luxembourg 194.000 euros 166.000 euros

Namur 188.000 euros 170.000 euros

En Flandre, les maisons ont augmenté de 2,6% et les appartements de 2,3%.