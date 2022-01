Coronavirus: face aux 50.000 nouvelles infections par jour, les centres de traçage sont débordés

Le nouveau variant Omicron étant très contagieux, on compte en Belgique quasiment 50.000 nouvelles infections par jour au coronavirus. Multipliez cela par le nombre de cas contact et vous obtenez un nombre absolument hallucinant de gens à appeler chaque jour. Les services de traçage ne s'en sortent plus. Ils comptent sur la bonne volonté des gens.

Si vous avez été testé positif au coronavirus, vous allez recevoir ou avez peut-être déjà reçu un sms vous invitant à remplir un formulaire en ligne. "En raison de l'affluence nous ne sommes pas en mesure de vous contacter. Restez en isolement au moins 7 jours", indique ce message.

Face à l'afflux des personnes contaminées, les services de tracing se sont réorganisés.

"Gérer les priorités"

Inge Neven, responsable du centre de traçage de Bruxelles et du service de l'Hygiène de la Cocom, nous explique qu'il a fallu envisager le travail du tracing différemment devant l'afflux des cas: "Avec cette circulation du virus, nous n'avons plus vraiment de sens d'appeler tout le monde. Donc c'est un choix que nous avons dû faire pour continuer à bien gérer les priorités."

Ces priorités sont les personnes considérées comme à haut risque, 460 membres sont chargés d'effectuer le tracing par téléphone pour ces personnes. Pour les autres, le tracing se fait via un sms.

"Les personnes positives peuvent remplir un formulaire en ligne pour signaler leurs contacts à haut risque", développe aussi Inge Neven.

De leurs côtés, les citoyens se disent prêts à prévenir eux-mêmes leurs contacts en cas de test positif.

"Soyez proactifs"

Lara Kotlar, porte-parole de l'AVIQ (Agence Wallonne pour une vie de qualité) était en direct dans le RTLINFO 13H et réagissait à cette information selon laquelle les centres de tracing sont débordés. Elle estime que prévenir soi-même ses proches est dans ce contexte une bonne idée: "Cela nous fait gagner du temps. Si vous étiez à un apéro dimanche entouré de dix ou quinze personnes et que vous êtes positif le lundi et que vous avez des symptômes la première chose à faire, c'est de prévenir ces gens avec qui vous étiez mais ça ne suffit pas puisque le tracing, c'est quelque chose qui nous permet à nous de pouvoir limiter la propagation en prévenant les personnes à haut risque mais aussi les collectivités que vous auriez fréquentées, c'est à dire votre lieu de travail, un restaurant, un café donc c'est vraiment important de collaborer à ce tracing..."

Pour pouvoir collaborer à ce tracing, n'oubliez donc pas après avoir prévenu vos proches de remplir ce formulaire en ligne pour prévenir les collectivités concernées: "Vous pouvez le faire même de manière proactive sans avoir encore reçu de SMS ou de messages. On vous invite vraiment à le faire."

Facile à utiliser le "Covid Citizen form", permet également de notifier les personnes à haut risque par SMS.