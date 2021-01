Avoir 21 ans en 2021: l'émission Tout s’explique décrypte la génération Z

L'émission Tout s’explique a rencontré trois jeunes Belges qui, à travers leurs témoignages, décrivent leur quotidien dans un monde hyperconnecté. Des jeunes nés entre 1997 et 2010, une période qui forme ce que l’on appelle la "génération Z".

David ne peut pas se passer de son téléphone. Selon lui, c’est "l’objet phare" de sa génération : "C’est devenu plus qu’un ami. La première chose que je fais avant de partir, c’est de m’assurer que j’ai bien mon téléphone", explique le jeune influenceur qui cumule plusieurs millions de vues sur le réseau social Tik-Tok. Cela fait depuis mars dernier que David espère en faire son métier, mais ce n’est pas toujours facile.

Un influenceur est quelqu’un qui jouit d’une grande notoriété sur les réseaux sociaux grâce à son contenu ou sa personnalité et qui est rémunéré par des marques en échange de publicité. Si le placement de produit n’est pas un concept nouveau, le terme influenceur est né avec la génération Z. "Les stars d’aujourd’hui, ce sont les influenceurs, les Youtubers. Ce sont aussi des personnalités émergentes du monde de la musique ou du cinéma, mais qui ont eu la capacité d’exister sur les réseaux sociaux", détaille le sociologue Olivier Servais.

Une nouvelle vision du monde du travail

Tous les jeunes de 20 ans ne rêvent pas de devenir des stars des réseaux sociaux. Nathan Soret est à la tête de la Start-up "95", spécialisée dans la communication. Ce jeune entrepreneur donne de sa personne depuis ses 14 ans pour réaliser ses rêves et être son propre patron. En 2010 il ouvre son blog puis se lance à la radio et à la télévision avant de créer son entreprise.

Ici tout le monde a moins de 25 ans. Entre quelques gadgets et une borne d’arcade, les 7 employés de Nathan travaillent dans la bonne humeur. Les horaires ne sont pas une priorité, ce qui compte c’est que le travail soit bien fait. "Il y a certains employés qui ont envie d’arriver plus tard et de faire une grasse mat’, s’il n’y a pas de rendez-vous pour moi ce n’est pas un problème."

"Je ne me suis jamais considéré comme entrepreneur" explique le jeune homme. "Avec le recul je me dis que c’est pourtant le cas. Mais je crois que le fait de ne pas m’en rendre compte montre que pour notre génération c’est naturel de ne pas vouloir être soumis à une grosse entreprise et d’avoir la possibilité de créer son propre job, en fonction de notre éthique et de nos valeurs."

S’engager, une dimension importante chez de nombreux jeunes

Il n’y a pas que chez 95 que l’on prône l’éthique et qu’on se bat pour des valeurs. La jeune Youna Marette est activiste, elle milite pour la protection de l’environnement et contre la détérioration du climat. Sur le parvis de la gare Centrale de Bruxelles, elle évoque avec nostalgie le temps où il était encore possible de manifester et où des milliers de jeunes Belges revendiquaient une meilleure gestion de la planète. Selon Youna, ce qui incite le plus les jeunes à se mobiliser c’est la facilité qu’ils ont à accéder à l’information : "Pour moi c’est évident de me battre", lance sûre d’elle la jeune femme. "J’ai eu la chance d’avoir accès à un grand nombre de documents qui font que je connais l’état de notre monde et dans quel état il sera dans 10 ans". La militante est persuadée que sa génération "Peut changer le monde".



Rendez-vous le 7 janvier 2021 dans Tout s’explique à 19h45 sur RTL TVI pour découvrir cette génération Z.