Avoir froid et attraper un rhume: voici pourquoi il s'agit d'une idée reçue

Avoir froid et attraper un rhume : c'est sans doute l'une des idées reçues les plus ancrées dans notre société. Pourtant, le rhume et la grippe ne sont pas causés par le froid. Car comme le Covid, il s'agit d'une infection virale. Alors pourquoi tombons-nous plus souvent malades qu'en été ?

"Il fait froid dehors. Quand il fait froid dehors, il y a beaucoup plus de virus car ce sont des périodes hivernales. Les virus et les bactéries résistent beaucoup mieux quand il fait froid plutôt que quand il fait chaud. Donc il y a plus de périodes épidémiques de rhumes et autre en plein hiver, en automne qu'en été", explique Thomas Orban, médecin généraliste.

Certaines études montrent que lorsqu'il fait froid, notre immunité diminue. Les basses températures ne sont donc pas une cause directe de maladie mais plutôt un facteur aggravant.