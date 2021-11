Un mental d'acier, est-ce à la portée de tous ? Geoffrey Mahieu, coach mental était l'invité RTL INFO Bienvenue. Il travaille notamment avec des sportifs de haut niveau et des chefs d'entreprise.

En quoi consiste du coaching avec ce genre de public ?

"On développe les qualités et les compétences de la personne parce que ces gens-là ont déjà des compétences, et quand ils viennent nous chercher, c'est pour développer encore plus leurs compétences. Vous avez des choses qui sont enfouies, vous avez ce qu'on appelle la PNL et on reproduit toujours les mêmes erreurs. Donc, on va toujours dans le même sens. Grâce aux techniques de coaching, à la PNL, à la synergologie et quelques techniques d'hypnose, je vous apprends à contourner votre mur pour vous permettre d'aller vers l'espace solution".

Le mur est-ce que c'est un problème justement ? Lorsqu'on a un mode de fonctionnement et qu'on retrouve bien, que nous proposez-vous ? D'aller plus loin ?

"Le mur, pour certains n'est pas un problème parce qu'il y a des gens qui décident d'être très bien dans leur vie et décident de ne pas vouloir évoluer plus parce que cela n'a pas forcément d'intérêt pour eux. Mais il y a d'autres personnes qui veulent aller plus loin comme les sportifs professionnels ou comme les businessman qui ont déjà des statistiques par exemple et qui veulent augmenter pour avoir un meilleur contrat ou pour faire d'autres choses dans leur dans leur carrière".

Ces méthodes, peut-on les appliquer dans la vie de chacun ?

"Je pense qu'il est important de pouvoir s'analyser, et donc de connaître ses méta-programmes. Un méta-programme, c'est une carte d'identité de notre cerveau. Donc, une fois que vous connaissez vos méta-programmes, vous êtes capables de les modifier et une fois que vous connaissez vos méta-programmes, vous pouvez évoluer".

Imaginons que je dois prendre une décision rapide non mais j'hésite souvent, j'ai du mal à trancher, qu'est-ce que vous allez me conseiller ?

"Alors je vais déjà vous conseiller d'analyser la situation complètement. Moi j'aime bien les feuilles de papier sur lesquelles on écrit le positif et le négatif d'un côté et de l'autre. Regardez un petit peu ce qui est en positif et faire une analyse de tout avant de prendre votre décision".

Et si à l'inverse, je tranche vite mais parfois je m'en mords les doigts après ?

"Là je vous dirais simplement que quand il y a un souci, ne jamais le traiter en urgence, prenez votre temps. Votre souci est rarement à traiter en urgence donc vous prenez un petit peu de temps pour réfléchir, analyser les choses et vous réglez votre problème".

Il y aussi la question du stress, de la gestion du stress, notamment chez les étudiants. Qu'est -ce que vous allez leur proposer ?

"Ce qui va casser leur dynamique, c'est le stress négatif. Il est toujours intéressant d'avoir un peu de stress et le faire passer en stress positif. Ce que j'utilise pour ça, ce sont des séances d'auto-hypnose de 10 minutes."