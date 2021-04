Badr Achab décroche la médaille de bronze en -74 kg

(Belga) Badr Achab a remporté la médaille de bronze aux championnats d'Europe de taekwondo à Sofia, samedi en Bulgarie, dans la catégorie des moins de 74 kg.

Chez les messieurs, en moins de 74kg, Badr Achab (N.2), 19 ans, a dominé le Moldave Andrei Gritcan (N.18) au premier tour 32 à 6 (point gap). En quarts de finale contre l'Ukrainien Kostia Kostenevych (N.10), il s'est imposé de justesse 8 à 7 pour affronter en demi-finales le Bosnien Nedzad Husic (N.14). Une demi-finale perdue 11-18 par le Bruxellois qui doit donc se contenter de la médaille de bronze. En -80kg, Nicholas Stefan Corten (N.9), 24 ans, a écarté le Slovène Tilen Alhmajer au premier tour 24-5 et s'est imposé au "point gap". Il a par contre dû s'incliner ensuite, en 8es de finale face au Croate Toni Kanaet (N.8) 19 à 10. En -62kg chez les dames, Laura Roebben (N.3), 24 ans, a battu en 8es de finale la Britannique Chloe Roberts (N.14) 25 à 12 avant de tomber en quarts de finale contre la Russe Kristina Prokudina (N.11) 21 à 13. En -67kg, Indra Craen (N.15), 23 ans, a battu d'abord la Russe Anastasi Baklanova 18 à 15 en 16es de finale avant de s'incliner au tour suivant face à la Turque Nur Tatar (N.2) 29 à 4 (point gap). Vendredi, Jaouad Achab, en -63 kg, et Raheleh Asemani, en -57 kg, ont tous les deux remporté une médaille de bronze. Les 7 et 8 mai, à Sofia également, se tiendra un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. (Belga)