Foule hier au lac de Louvain-la-Neuve (vidéo): jusqu’à 1.200 jeunes encore présents le soir, la police évacue le site suite à des bagarres

Quelques débuts de bagarre ont eu lieu au lac de Louvain-la-Neuve hier soir au bout d'une journée où un grand nombre de jeunes s'étaient retrouvés à cet endroit pour profiter du beau temps. La police est intervenue pour évacuer le site.

L’information est confirmée par la bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Julie Chantry. Avec la météo estivale, des centaines de jeunes, se sont massés aux abords du lac de la cité universitaire. Selon les estimations, il y avait 600 personnes dans l’après-midi et jusqu’à 1.200 un peu plus tard.

L’alcool aidant, plusieurs bagarres et situations de tapages auraient éclaté en début de soirée. La police qui encadrait le rassemblement, dans un premier temps paisible, a dû intervenir pour évacuer le site, en faisant appel à des renforts des zones voisines. Quelques personnes, deux ou trois, auraient été arrêtées. Le calme est revenu vers 21h.

La bourgmestre regrette les événements qu’elle qualifie d’inédits : "En général, entre 500 et 600 personnes peuvent se rassembler en soirée autour du lac, mais jamais autant de monde". Elle attribue aussi les incidents "au beau temps et au besoin de sortir, car il n’y a pas d’autres activités". Les autorités resteront vigilantes lors des prochaines soirées et prêtes à intervenir au cas où. "On ne sait pas limiter l’accès au lac, mais on restera attentif à ce que cela ne dégénère pas, comme hier", indique Julie Chantry.