Barry Callebaut inaugure le plus grand entrepôt de chocolat au monde à Lokeren

(Belga) Barry Callebaut a inauguré jeudi le plus grand entrepôt de chocolat au monde à Lokeren, en bordure de l'autoroute E17. C'est de cet endroit, baptisé "The Chocolate Box", que partiront tous les produits emballés de la marque à destination des quatre coins du monde.

L'entreprise, numéro 1 du secteur, produit quelque 2 millions de tonnes par an, dont un quart en Belgique. Cette part, destinée au marché professionnel, débutera désormais son trajet depuis Lokeren. Le centre de distribution de Barry Callebaut se trouvait jusqu'à présent à Alost, mais avec une croissance annuelle autour de 5%, le chocolatier a dû dénicher un endroit plus grand. Les produits étaient en outre disposés dans plusieurs entrepôts, ce qui compliquait les livraisons. Le nouveau site de Lokeren, qui a nécessité un investissement record de 100 millions d'euros, a été choisi pour sa position stratégique entre les usines de Wieze, Hal et le port d'Anvers. D'une superficie de 12 terrains de football, il peut accueillir 125.000 palettes, soit 2,5 fois plus que son prédécesseur, et emploie plus de 120 personnes dont une quarantaine remplissent de nouvelles fonctions. L'entrepôt a par ailleurs obtenu la certification BREEAM, une première dans le Benelux, pour l'attention portée à la durabilité et au bien-être du personnel, se félicite l'enseigne. "The Chocolate Box est un tournant illustrant bien notre stratégie de croissance, et notre ambition de servir nos clients de façon efficace et durable", s'enthousiasme le CEO du groupe, Peter Boone. (Belga)