Batibouw - Le bureau molenbeekois Mamout Architectes primé aux Belgian Building Awards

Le bureau molenbeekois Mamout Architectes a été primé jeudi soir lors de la cérémonie des "Belgian Building Awards" décernés à l'occasion de l'ouverture du salon Batibouw aux professionnels. Le bureau d'architectes créé par Matthieu Busana et Sébastien Dachy a reçu le prix "Rookie of the Year" (jeune bureau d'architecture prometteur).

"Mamout Architectes développe une architecture qui parle d'abord de spatialité et de lumière", a expliqué le jury composé de neuf experts en architecture. "Les espaces créés sont alors sublimés par le travail sensible et subtil de la matière, ainsi que par le raffinement des détails. L'usage de matériaux de réemploi apporte une valeur ajoutée inédite aux projets à la fois pour leur aspect patiné particulier et pour leur participation à une économie circulaire. Les interventions des architectes, axées sur la conservation et le respect de l'existant, veulent rendre celui-ci lisible et le remettre en valeur." Le projet d'habitat groupé vertical "Cohousing De Schilders" à Sint-Amandsberg (Gand) a été primé dans la nouvelle catégorie "New Way of Living", qui couronne des projets axés sur les nouvelles tendances. Toujours à Gand, le centre artistique Vooruit a reçu le prix "New way of working", qui récompense une interprétation originale d'un environnement de bureau. Le prix "pionnier" est revenu à l'architecte ucclois Steven Beckers. "Comptant parmi les principaux partisans de l'économie circulaire, il est également un précurseur en matière d'agriculture urbaine en Belgique", a relevé le jury. L'entreprise Quick Step a reçu pour sa part le prix des exposants.