Batibouw - Ouverture du salon à 10h00 pour les professionnels

(Belga) Le salon de la construction et de la rénovation Batibouw ouvre ses portes aux professionnels ce jeudi à 10h00. Le grand public est attendu à partir de samedi sur le site de Brussels Expo au Heysel. Jusqu'au dimanche 3 mars, les professionnels et les particuliers auront droit à une édition festive pour la 60e de ce rendez-vous incontournable pour ceux qui ont "une brique dans le ventre". Quelque 1.000 exposants sont attendus. Les organisateurs ont retenu trois thèmes: le climat intérieur sain, la nouvelle manière d'habiter et la construction intelligente.

Le premier thème retenu, "Healthy Indoor Climate", évoque l'aération et la ventilation des habitations. Le deuxième, "New way of living", fait la part belle à l'habitat en ville et aux nouvelles formes d'habitat urbain. Enfin, le troisième thème "Smart building" développe la construction intelligente avec notamment l'impression et la numérisation 3D ou encore la construction circulaire. Afin de permettre à de petites entreprises de se faire connaître, le salon lance également un "Start-up Corner". Les dernières innovations technologiques du secteur de la construction et de la rénovation bénéficient d'un stand dédié dans le Palais 5. Batibouw offre aussi l'occasion au secteur d'ouvrir le débat sur les grands enjeux de la construction et de la rénovation, dont le changement climatique. La Confédération Construction organise ce jeudi matin un débat entre personnalités politiques issus de 10 partis différents (5 francophones et 5 néerlandophones), à trois mois des élections fédérales, régionales et européennes. Dans l'après-midi, Architectura.be ouvrira la discussion sur l'impact environnemental de la construction et développera des thématiques telles que les normes énergétiques, la construction circulaire, l'exploitation des matières premières et des matériaux de construction ou encore l'étalement urbain. Enfin, 14 bureaux d'architecture sont en lice pour remporter l'un des "Belgian Building Awards" qui seront décernés dans la soirée. Le salon avait attiré quelque 285.000 visiteurs l'année dernière. (Belga)