Beau temps, réouverture de l'Horeca, Euro 2020: les contrôles d'alcoolémie reprennent en Wallonie

Le beau temps, la réouverture de l'Horeca et l'Euro de football seront autant d'occasions de consommer de l'alcool. L'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) s'inquiète et les contrôles routiers vont donc reprendre en force.

Ce matin, des contrôles de prévention était déjà organisés à Châtelet. "Quand on voit les accidents et les conséquences, c'est logique qu'on fasse une campagne avant pour éviter les problèmes", estime un automobiliste contrôlé.

Sur la zone de police, on s'attend à une recrudescence des cas de conduite en état d'ébriété dans les prochains jours, dus à plusieurs phénomènes : "L'euphorie, la sphère familiale qui va augmenter, les barbecues, le soleil, et le football évidemment qui va amener son lot d'écrans géants sur le territoire, et la reprise de la consommation dans les cafés", liste Denis Beerten, commissaire à la zone de police de Châtelet/Farciennes.

Selon une étude récente de l'AWSR, 60% des Wallons confirment ne pas boire d'alcool s'ils conduisent. La campagne de prévention vise donc les 40% restants. L'idée est de leur faire comprendre que des alternatives existent : "Boire des softs. Ou repartir en taxi, dormir chez des amis ou tout simplement désigner une personne qui ramènera tout le monde de manière saine et sauve", détaille Michael Scholze, porte-parole de l'AWSR.

L'étude démontre aussi que 28% des Wallons conduisent moins souvent sous l'influence de l'alcool depuis la crise sanitaire. "On a appris à prendre soin de nous et des autres. On a changé nos mentalités, on essaie d'être plus bienveillants avec nous et notre entourage. Et donc on va essayer d'éviter de prendre des risques inutiles comme boire si on reprend le volant", estime encore le porte-parole. L'an dernier, le nombre d'accidents avait diminué de 20% en raison de la crise du Covid.