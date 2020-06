Beaucoup de Belges ont ressorti leurs ventilateurs… mais peuvent-ils "disperser" le coronavirus?

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral coronavirus, était l'invité du RTL INFO 19H ce jeudi. Notre présentateur Luc Gilson l'a interrogé sur un objet que de nombreux Belges ont sorti des placards depuis la hausse des températures: le ventilateur. Peut-il disperser le virus?

Le spécialiste a répondu en plateau. "C'est possible… Ce n'est pas systématiquement le cas, mais c'est possible puisqu'on sait que dans certains cas il peut y avoir des particules plus fines et donc si le ventilateur est là, eh bien il peut les propulser à plusieurs mètres. Donc je dirais que le ventilateur est une bonne chose dans sa bulle à soi. Parce que là de toute façon on vit ensemble. Le ventilateur, si on est avec d'autres personnes et qu'il n'y a pas d'aération vers l'extérieur, ce n'est pas la meilleure solution. C'est donc à éviter dans un environnement qui n'est pas sa bulle à soi et sans ventilation faisant que l'air file vers l'extérieur et pas vers les gens".