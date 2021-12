Beaucoup de théâtres vont rester ouverts malgré la décision du dernier Codeco: "N’ayez pas peur d’y aller"

Officiellement les théâtres doivent fermer à partir de dimanche. Mais la Comédie de Bruxelles, comme d’autres centres culturels et cinémas, fait de la résistance. Pour parler de cette décision prise lors du dernier CODECO, notre journaliste Alix Battard recevait le metteur en scène, Daniel Hanssens.

"La désobéissance et la résistance, c’est le seul choix que vous ayez aujourd’hui ?" A cette question, Daniel Hanssens a répondu par l’affirmation. "Il faut continuer à vivre, il faut être prudent, il faut être vigilant. Mais il ne faut surtout pas oublier de vivre et là, on nous empêche de vivre." C’est pour cette raison que des théâtres ont décidé de continuer à vivre et de jouer. "Cette décision n’a aucun sens. Les théâtres sont les lieux probablement les plus sûrs qu’ils puissent avoir", a-t-il insisté. Les directeurs de ces lieux culturels ont mis en place toutes les mesures imposées : masques, CST, etc. De plus, des tests effectués dans le monde ont démontré que les théâtres ne sont pas des lieux de propagation.

Lors de cet entretien, le metteur en scène belge a déclaré que les directeurs des théâtres n’ont plus confiance en ce gouvernement. "Au début, je me disais: "ils doivent réagir à quelque chose qui est inconnu et nous devons suivre. Maintenant, ce n’est plus le cas. On va devoir vivre avec le COVID."

Daniel Hanssens a tenu à rappeler que le public ne risquait rien en venant. "La meilleure manifestation de protesté et de venir au théâtre. Allez au théâtre !" a-t-il martelé.