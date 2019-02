Bel RTL vous aide à décrocher un emploi avec l'action "Au boulot": les stages en entreprise, une solution qui porte ses fruits

L'opération Au Boulot se poursuit. Si vous cherchez un emploi, vous pouvez postuler sur le site de Bel RTL jusqu'au 19 février. Des experts analyseront votre candidature et aideront les candidats sélectionnés à trouver un nouveau travail.



Parfois, cela passe par une formation. En Wallonie, le Forem et l'IFAPME proposent à des stagiaires de se former en entreprise à des métiers en pénurie. Avec un contrat à la clef dans au moins 80% des cas.