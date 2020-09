Belcar - Piessens/Verbergt et Thiers/Thiers/Magnus vainqueurs à Assen

(Belga) Les équipages Thomas Piessens/Tim Verbergt et Frank Thiers/Hans Thiers/Gilles Magnus (Norma) ont remporté les deux courses du Belcar organisées ce week-end à Assen, aux Pays-Bas.

La deuxième manche du Belcar, championnat de Belgique d'endurance, se déroulait ce week-end dans le cadre de la manche DTM à Assen. La Course 1 du samedi durait une heure. Elle a été marquée par l'apparition de la pluie, provoquant une grosse sortie de l'Anversois Sam Dejonghe (Norma), alors en tête. L'équipier de Tom Boonen s'en tirait néanmoins indemne. Interrompue une dizaine de minutes, la course a été remportée par la Norma de Thomas Piessens et Tim Verbergt avec 9 secondes d'avance sur celle de Stienes et Bert Longin. Troisième marche du podium pour John De Wilde (Porsche), vainqueur en classe Belcar 2. Longue de deux heures, la course du dimanche a été dominée par la Norma de Hans et Frank Thiers et du jeune Gilles Magnus, particulièrement impressionnant dans des conditions humides. Ils se sont imposés avec une large avance de 1:40 sur la Norma des Longin, à nouveau deuxièmes. C'est cette fois la Lamborghini de Dylan Derdaele et Nicolas Saelens qui a complété le podium, avec la victoire dans la catégorie Belcar 3. La prochaine manche aura lieu à Zolder, du 2 au 3 octobre. (Belga)