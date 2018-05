Dans les grandes surfaces, les produits locaux ont du succès: les consommateurs se tournent de plus en plus vers la production belge

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la provenance des produits. Il faut du belge et pour bien faire, "du local". Explications avec Bernard Lobet pour Bel RTL.

Les clients des supermarchés aiment les produits belges, et plus particulièrement les produits locaux. La grande distribution le sait et développe son offre en la matière.

D’une part, le consommateur est de plus en plus sensible aux produits locaux, et d’autre part, la volonté de la distribution est aussi d’investir dans le respect de l’environnement. Dans plusieurs catégories alimentaires comme les fruits et légumes ou la charcuterie fine, on dépasse largement les 80 % de production belge.

Carrefour compte plus de 11.000 produits locaux dans ses rayons. Chez Delhaize, 95 % du lait frais est belge, 90 % des poires sont belges ou encore 100 % du veau. Chez le smart discounter Lidl, le lait est 100 % belge, les œufs aussi, la viande est à 90 % belge. Ce ne sont que quelques exemples.





Les produits du terroir en nette progression

Le client veut de la qualité, du local, des produits du terroir dont l’assortiment est en nette progression, selon Delhaize.

"La seule raison pour laquelle nous allons parfois au-delà de nos frontières, c'est parce qu'il y a une insuffisance de production sur le marché belge. Le prix entre en ligne de compte mais c'est beaucoup moins important que trouver des produits de qualité et en suffisance", explique Karima Ghozzi, porte-parole de l'enseigne au micro de Bernard Lobet pour Bel RTL.





"Le but principal est de supporter l'économie locale"

Pour beaucoup de consommateurs, acheter belge est donc devenu un réflexe bien installé. "Pour tout ce qui est frais, j'essaie de prendre ce qui vient de Belgique", indique une cliente. "Je ne vois pas de grande différence au niveau des prix. Le but principal est de supporter l'économie locale", ajoute un consommateur.

Les grandes surfaces font parfois appel aux recettes de leurs clients. Des concours sont organisés par exemple par Carrefour pour proposer un stoemp original ou une gaufre et par Delhaize récemment pour trouver une tarte originale. La dernière en date : une tarte citron/avocat qui plaira peut-être à d’autres clients.