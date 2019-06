Belge, une fois: le championnat du monde de lancer de sac à main

Le premier championnat du monde de lancer de sac à main s’est déroulé ce lundi de Pentecôte à Zelzate en Flandre orientale.

L’initiative originale a été lancée par la commune de Zelzate, en hommage à Eddy Wally. Le crooner flamand décédé en 2016 était originaire de Zelzate et il y avait vendu des sacs à main sur les marchés.



Le but de cette compétition était évidemment de lancer le sac le plus loin possible. D’après les autorités, 500 personnes ont pris part aux festivités. Chez les hommes, le vainqueur a lancé l’objet à 26,7 mètres. Le record chez les femmes a été établi à 22 mètres.

Avec l’argent récolté, la commune entend bien organiser un autre événement visant à rassembler les citoyens de Zelzate.