Belges de retour d'une zone rouge: voici comment l'état peut rappeler à l'ordre ceux qui refuseraient de se faire tester (vidéo)

L'Etat fédéral et les Régions ont des dispositifs leur permettant d'intervenir auprès des personnes revenant d'une zone rouge qui refuseraient de respecter l'obligation de se faire tester et de rester en quarantaine. C'est ce qu'a expliqué Elio Di Rupo (PS), ministre-président wallon, en réponse à une question d'un journaliste à ce sujet. En effet, hier, on apprenait que seul un Belge sur deux de retour d’une zone rouge se faisait tester.

"Les gens qui reviennent d’une zone rouge reçoivent un QR code pour aller se faire tester, a répondu le ministre-président wallon. S’ils ne le font pas, le fédéral peut, endéans les 48h, envoyer un signal pour exiger un appel des call center, les gens chargés du tracing dans chacune des régions. Là, on fait un suivi, c’est-à-dire qu’on contacte la personne. Si elle ne répond pas, une équipe mobile se rend chez la personne et il y a un rappel après quelques jours. C’est tout ce processus-là qui devrait permettre aux personnes de comprendre que non seulement elles doivent se faire tester mais qu’elles doivent rester en quarantaine sous peine de sanctions pénales que pourraient prononcer un tribunal".