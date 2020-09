Belgian Cats - Strasbourg, désignée ville hôte de deux groupes à l'Euro 2021 de basket féminin

(Belga) Strasbourg a été désignée comme ville hôte de deux groupes à l'Euro 2021 de basket féminin organisé en France et en Espagne, a annoncé la fédération française de basket jeudi.

A la Rhenus Sport (6.100 places), Strasbourg, et non Lyon comme initialement prévu, accueillera deux des quatre poules de la phase de groupes, et deux quarts de finale, de cette 38e édition du championnat d'Europe pour laquelle la Belgique espère se qualifier après un bon début de campagne et deux victoires en deux matches dans son groupe éliminatoire. Les deux autres quarts de finale et la phase finale se dérouleront à Valence, en Espagne. L'Euro 2021 se déroule du 17 au 27 juin et rassemble 16 pays. L'Espagne est double tenante du titre. Les Belgian Cats avaient pris la médaille de bronze à Prague en 2017 et la 5e place à Belgrade l'an dernier. (Belga)