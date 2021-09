Belmondo en pleurs à Bruxelles: l'acteur avait été ému de recevoir l'ordre de Léopold en 2012 (vidéo)

En 2012, l'acteur Jean-Paul Belmondo avait reçu à Bruxelles l'ordre de Léopold, la plus haute distinction civile et militaire en Belgique. Sur la scène du palais des beaux-arts plein à craquer, l'acteur n'avait pu retenir ses larmes alors que la foule l'ovationnait chaleureusement. "Ca l'a touché, avait commenté son fils, Paul Belmondo à ce sujet. L'accueil du public, le fait de monter sur une scène telle que celle-là lui a rappelé de bons souvenirs qu'il avait eus lorsqu'il était venu jouer Cyrano de Bergerac à Charleroi. En plus, le public belge a toujours été chaleureux avec lui".

Pour l'occasion, outre les membres de sa famille, ses amis du milieu avaient également fait le déplacement, comme Jean Dujardin.

Par ailleurs, une autre de ses passions l'avait fait venir sur nos routes: la boxe. Il s'était par exemple rendu à Liège pour soutenir la jeune génération de boxeurs. "C'est une grande émotion", avait commenté Jean-Paul Belmondo, face à l'accueil que tous les sportifs lui avaient réservé.

Jean-Paul Belmondo, l'interprète aux 80 films, est décédé lundi à la mi-journée, a annoncé sa famille dans un communiqué, transmis par leur avocat aux agences de presse. L'acteur, qui avait été hospitalisé en début d'année pour une fatigue générale, est décédé entouré des siens, à son domicile parisien. Il laisse derrière lui des rôles inoubliables, de ses débuts dans la Nouvelle vague aux films d'aventure, où il enchaîne les cascades puis aux polars.