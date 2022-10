BENE-League - Bocholt écarte Atomix et grimpe à la 2e place, les Lions prennent la tête

(Belga) Bocholt s'est imposé 35-24 contre Atomix pour la 6e journée de la BENE-League de handball. Les Limbourgeois en profitent pour passer à la deuxième place derrière les Lions de Sittard qui l'ont emporté 37-31 contre Hubo Handball.

L'équipe de Sittard profite de la défaite d'Aalsmeer à Volendam pour prendre la tête du classement avec 11 points, un de plus qu'Aalsmeer et Bocholt qui se partagent la deuxième place. Vainqueur d'Eupen (33-23), Visé, champion de Belgique en titre, reste lui calé à la 7e place avec 6 points. Jeudi, le Sporting Pelt aura l'occasion de rejoindre Bocholt et Aalsmeer à la deuxième place en cas de victoire contre le BEVO. (Belga)