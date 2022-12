BENE-League - Bocholt gagne à Hurry Up et Eupen partage avec Aalsmeer

(Belga) En match avancé de la quatorzième journée de la BENE-League de handball le HC Visé avait battu jeudi soir le Sporting Pelt en terres limbourgeoises 29-33.

Ce samedi, l'actuel leader de la compétition le HC Bocholt en déplacement chez les Bataves de Hurry Up s'est imposé sans trop de difficultés 27-35. Atomix Haacht a concédé sa quatorzième défaite en autant de rencontres cette fois face à Hubo Handball 28-35. Bel exploit du KTSV Eupen qui a accroché Aalsmeer actuel troisième du classement dans un match indécis 28-28. À l'entame du troisième tiers du championnat il semble acquis côté dégradation qu'elle se jouera au niveau belge entre Eupen et Atomix tandis qu'en ce qui concerne le Final Four Bocholt (26 pts) et les Néerlandais de Kembit Lions (23) sont partants quasi certains. Six équipes (trois belges et trois néerlandaises) restent en lice pour l'attribution des deux places restantes (Belga)