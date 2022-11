BENE-League - Bocholt reste en tête, toujours pas de victoire pour Atomix

(Belga) Bocholt a conservé la tête de la BENE-Ligue, le championnat belgo-néerlandais de handball, à l'issue de la 12e journée disputée samedi soir.

Les Limbourgeois étaient allés s'imposer 24-26 sur le terrain de Visé jeudi en match d'ouverture de cette 12e journée, qui s'est poursuivie samedi. Samedi, un seul club belge s'est imposé. Il s'agit de Hubo Handball, qui a battu les Néerlandais de Bevo 38-27. Eupen s'est incliné 29-34 face à Hurry Up, Pelt a été battu 32-31 à Volendam et Atomix, toujours en quête d'un premier succès, a été dominé 39-28 par Aalsmeer. Les Lions ont battu Tachos 37-20 dans un duel 100 % néerlandais. Au classement, Bocholt, vice-champion de Belgique et quintuple vainqueur de la BENE-League, compte 24 points, 3 de plus que les Lions, et 4 de plus qu'Aalsmeer. Pelt est 4e avec 18 points. Visé, champion de Belgique, pointe au 7e rang avec 14 unités, alors qu'Eupen est 9e avec 7 points. Atomix est lanterne rouge sans le moindre point.