BENE-League - Bocholt s'impose sur le fil dans son derby face à Pelt

(Belga) Après les matchs avancés à mardi du HC Visé contre Red Rag Tachos et le déplacement de Atomix Haacht chez les Kembits Lions, samedi a laissé la place à deux derbys belgo-belge pour le compte de la 15e journée de la BeNe League de handball (messieurs).

Le premier et le plus attendu entre Bocholt et le Sporting Pelt passionnant de bout en bout, a vu la victoire de Bocholt 27 à 26. Bocholt mènera jusqu'à la 45e avant que Pelt ne prenne la direction des opérations sans jamais cependant pouvoir creuser un écart de plus d'un but ce qui leur fut fatal dans les trois dernières minutes. Bocholt a en effet égalisé puis Serge Spooren s'est baladé dans la défense adverse pour donner la victoire à Bocholt à la dernière minute de jeu. Dans le second derby entre Hubo Handball et le KTSV Eupen ce sont les Limbourgeois qui l'ont emporté 38-32 sans trop de difficultés face aux Germanophones grâce à un jeu plus dynamique que leurs adversaires du jour en manque de rythme. Les autres matchs du jour ont vu la victoire logique de Aalsmeer face à Hurry Up 29-24 tandis que BEVO l'antépénultième de la série a pris le dessus sur Volendam 29-27. Au classement, Bocholt avec 28 points conserve trois points d'avance sur les Kembits Lions 2e au général et 5 unités sur Green Park Aalsmeer. Pour la dernière place ouvrant la porte des playoffs, cinq équipes se tiennent en deux points loin derrière le trio de tête. (Belga)