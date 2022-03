BENE-League - Bocholt s'incline en finale face aux Néerlandais de Lions Sittard-Geleen

(Belga) Pas de cinquième victoire consécutive pour Bocholt dans la BENE-League de handball, le championnat belgo-néerlandais. Les Lions de Sittard-Geleen ont dominé le champion en titre 29-22 lors de la finale dimanche à Den Bosch. Les Lions enlèvent leur 2e titre après 2015. Ils ont ensuite perdu quatre finales dans cinq éditions suivantes, à trois reprises contre Bocholt.

Les Lions ont eu besoin d'une prolongation samedi contre Aalsmeer pour se qualifier pour la finale, mais dimanche ils ont été maîtres du terrain. Les attaquants de Bocholt se sont heurtés à une défense néerlandaise très compacte. Strauven s'est avéré redoutable pour la défense d'Achille et Adams a également marqué quelques buts. Après 9-7, Bocholt a réussi à réduire l'écart à 12-12 avant que Strauven ne marque juste avant la pause (13-12). En seconde période, Bocholt fut toujours contraint de faire la course derrière le score. Le but de Spooren (18-17), un quart d'heure avant la fin du match, aurait pu être le but libérateur. Mais il eut l'effet inverse. Les Lions ont profité du manque d'inspiration et d'organisation des Limbourgeois pour prendre l'ascendant. Cinq minutes avant la fin, le sort de Bocholt était scellé : 25-19. Les Lions ont accentué la pression dans les derniers instants et, au final, la victoire 29-22 reflète les valeurs en présence. Bocholt a remporté le titre de 2017 à 2020. Le titre n'a pas été disputé l'an dernier en raison de la pandémie de Covid.