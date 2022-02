BENE-League - Bocholt se paie Pelt dans le choc

(Belga) Le Final Four de la BENE-League de handball, le championnat belgo-néerlandais, se tiendra à Bois-le-Duc du 26 au 27 mars. Leader de la phase classique et déjà assuré de son ticket, Achilles Bocholt s'est imposé 27-31 sur le terrain du Sporting Pelt dans le choc de la 20e journée. Malgré cette défaite, Pelt est troisième et conserve ses chances de participer à la lutte pour le titre.

Les Lions ont grimpé à la deuxième place grâce à un succès 42-20 contre Atomix alors que Aalsmeer, qui s'est imposé 31-34 à Tongres, complète le top 4 provisoire. Cinquième et vainqueur samedi contre Hurry Up (23-21), Volendam a encore la possibilité de venir bousculer la hiérarchie. De son côté, Visé est sixième et s'est imposé 34-23 à Hasselt, 10e. Le dernier match de la soirée a vu Quintus, lanterne rouge, enregistrer une nouvelle défaite, cette fois subite à Bevo (33-25). (Belga)