BENE-League - Bocholt seul leader après son succès à Hubo

Mercredi, les Lions ont pris la tête de la compétition transfrontalière de handball, la BENE-League, après avoir gagné contre Visé. Samedi soir, il a dû le céder à Bocholt, qui s'est imposé de manière convaincante 30-35 sur le terrain de Hubo Handbal.

Pour être en tête, le Sporting Pelt devait s'imposer sur le terrain du champion néerlandais Aalsmeer. Pelt, accusait un retard de deux buts (15-13) à la mi-temps, a pris l'initiative sur les Néerlandais à plusieurs reprises en deuxième mi-temps mais dans les 10 dernières minutes, Aalsmeer a été le patron. Cette domination s'est traduite par une victoire 30-26. Après cette première défaite de la saison, Pelt recule à la troisième place. Après un premier quart de rencontre équilibré, Bocholt a pris l'ascendant et menait 13-18 à la mi-temps. Hubo a remis la pression au début du 3e quart sans parvenir à menacer Bocholt. Eupen et Bevo ont enregistré leur deuxième victoire de la saison, respectivement contre Tachos et Atomix.