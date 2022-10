BENE-League - Deuxième victoire pour Visé, Alsmeer seul en tête

(Belga) Visé, qui avait décroché sa première victoire la semaine dernière, a enchaîné avec un deuxième succès en battant 27-21 les Néerlandais de Bevo HC samedi lors de la 5e journée de la BeNe League de handball.

A Hasselt, Hubo a concédé sa première défaite de la saison en s'inclinant 34-36 ,face aux Néerlandais d'Alsmeer, toujours invaincus et désormais seuls leaders. Eupen a été battu 40-32 par Kembit-Lions à , Sittard-Geleen aux Pays-Bas. Bocholt est allé gagner 30-+34 sur le terrain de Tachos, tandis que Pett et Hurry Up se sont quittés sur un partage 29-29. Volendam a dominé Atomix 43-21. Au classement, Aalsmeer est seul en tête avec 10 points devant Kembit-Lions (9), Hubo (8), Bocholt (8) et Pelt (8). Visé est 7e avec 4 points, Eupen 9e avec 3 unités. Herpetz, Atomix et Tachos attendent toujours leur premier point. (Belga)