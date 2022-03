BENE-League handbal - Bocholt, Lions, Bocholt et Aalsmeer qualifiés pour le Final Four

(Belga) Les particpants au Final Four de la BENE-League de handall sont connus. Il s'agit de Bocholt, Lions, Pelt et Aaslmeer, qui en découdront les 26 et 27 mars à Den Bosch, aux Pats-Bas.

Pelt s'est imposé 33-28 face à Volendam samedi lors de l'avant-dernière journée, privant les Néerlandais d'une qualification. Le leader Bocholt a pour sa part battu Aalsmeer 34-27, tandis que Lions l'a emporté 26-30 à Quintus, la lanterne rouge. Au classement, Bocholt est en tête avec 37 points devant Lions (32), Pelt (31) et Aalsmeer (31). Volendam est 5e avec 27 points, devant Visé (21), qui a partagé 30-30 sur le terrain de Hurry Up. Hasselt s'est incliné 20-32 face à Bevo, Tongres l'a emporté 32-35 dans les installations d'Atomix, avant-dernier avec 5 points. (Belga)