BENE-League - Première victoire pour Visé, première défaite pour Bocholt

(Belga) Visé a décroché sa première victoire en BeNe League de handball (messieurs) samedi lors de la 4e journée de compétition. Le club mosan est allé s'imposer 22-31 sur le terrain des Néerlandais de Tachos, à Waalwijk.

Eupen s'est pour sa part incliné à domicile 24-27 face aux Néerlandais de Hubo, un des deux clubs invaincus après quatre journées avec Alsmeer, qui est allé gagner 27-31 sur le terrain de Hurrry Hup dans un duel 100 % néerlandais. Bocholt a concédé sa première défaite de la saison en s'inclinant 25-21 à Pelt dans le derby limbourgeois. Au classement, Aalsmeer et Hubo sont en tête avec 8 points devant Kembit-Lions, qui est allé gagner 19-39 dans les installatons de l'Atomix, et le Sporting Pelt (7 points). Bocholt est 5e (6 points), Eupen 7e (3 points) et Visé 9e (2 points). Herpetz, Atomix et Tachos attendent toujours leur premier point. (Belga)